25 november 2025
ÄLDRE MAN ALLVARLIGT SKADAD EFTER DUMPER-OLYCKAN

BLÅLJUS 25 november 2025 20.22

En äldre man är allvarligt skadad efter den arbetsplatsolycka som inträffade runt lunchtid i dag då en dumper välte i Hultsfreds kommun.

Det var vid 12.30-tiden som räddningstjänsten larmades till bergtäkten i Vrånganäs mellan Målilla och Virserum med anledning av en arbetsplatsolycka. Framme på platsen visade det sig att en dumper hade vält.

Andreas Enberg vid räddningstjänsten i Hultsfred berättade att dumpern hade lastat massor på bergtäkten och kommit i en nerförsbacke där det har gått rakt fram. Hytten stod upp medan flaket låg på sidan.

Föraren togs med ambulans till sjukhus och på tisdagskvällen meddelar Region Kalmar län att föraren, en man i 80-årsåldern hemmahörande i mellersta länet, är allvarligt skadad. Enligt regionens olycksfallsrapport är mannen inlagd på vårdavdelning.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

