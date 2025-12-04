Personbil körde av mindre väg och hamnade i diket

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 17.38 på torsdagen.
Enligt de initiala uppgifterna ska det röra sig om en singelolycka med en personbil på väg 702. Olyckan ska ha inträffat i närheten av både Lönneberga och Silverdalen.
Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 18.05-tiden att en personbil har kört ner i diket och hamnat cirka tio meter från vägen. Räddningstjänsten är på plats och föraren, som var ensam i bilen, har inte kommit till skada.
Uppdatering 18.35:
Vägen är avstängd och räddningstjänsten trafikdirigerar och inväntar bärgare.
Texten uppdateras.