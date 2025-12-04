04 december 2025
Personbil körde av mindre väg och hamnade i diket

Foto: Ossian Mathiasson

BLÅLJUS 04 december 2025 17.48

Räddningstjänsten i Hultsfreds kommun har fått larm om en singelolycka utanför Silverdalen och Lönneberga på väg 702. 

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 17.38 på torsdagen.

Enligt de initiala uppgifterna ska det röra sig om en singelolycka med en personbil på väg 702. Olyckan ska ha inträffat i närheten av både Lönneberga och Silverdalen.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 18.05-tiden att en personbil har kört ner i diket och hamnat cirka tio meter från vägen. Räddningstjänsten är på plats och föraren, som var ensam i bilen, har inte kommit till skada.

Uppdatering 18.35: 

Vägen är avstängd och räddningstjänsten trafikdirigerar och inväntar bärgare.

Texten uppdateras.

Ossian Mathiasson

