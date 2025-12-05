TVÅ PERSONBILAR I KROCK PÅ RIKSVÄGEN

En trafikolycka har inträffat på riksvägen mellan Vimmerby och Hultsfred. Det rör sig om två personbilar.

Olyckan skedde strax söder om Storebro på riksvägen och larmet kom vid 15.45-tiden. Räddningstjänsten uppger att två personbilar har kolliderat.

– En bil hade svängt in på en parkeringsficka och när man skulle svänga ut igen, så kom det en bil bakifrån. Kollisionen uppstod på grund av det. Jag törs inte säga något om hastigheten, men den ena bilen är rätt så tilltygad, säger Ola Ståhlgren vid räddningstjänsten i Vimmerby.

Ambulansen har tittat till de drabbade.

– Det är inga fysiska skador och ingen behöver tas med av ambulansen. Det är relativt lugnt och bilarna ska nu bara bärgas.

Det är fri framkomlighet på riksvägen olyckan till trots.

– Vi blockerar inte 23/34:an, utan vi står på sidan, vid en avtagsväg där. Vi ska bara putta undan bilarna lite till och sedan lämnar vi.

Texten har uppdaterats.