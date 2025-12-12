Så är skadeläget med kvinnan efter vildsvinsolyckan

En personbil kolliderade med ett vildsvin i höjd med Gamleby på E22 på torsdagskvällen. Föraren har förts med ambulans till sjukhus.

Det var vid 19.30-tiden på torsdagen som SOS Alarm fick larm om en singelolycka i höjd med Gamleby på E22.

Det visade sig vara en viltolycka där en personbil hade kolliderat med ett vildsvin.

En person färdades i bilen och är förd med ambulans till sjukhus.

Räddningstjänsten är klara på olycksplatsen och olyckan har inte längre någon påverkan på trafiken.

Uppdatering fredag:

Regionen har nu gått ut med en olycksbulletin. Kvinnan, som är i 40-årsåldern, bedöms vara lindrigt skadad och har inte behövt läggas in på någon vårdavdelning.