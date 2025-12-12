12 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Så är skadeläget med kvinnan efter vildsvinsolyckan

Foto: Ossian Mathiasson

Så är skadeläget med kvinnan efter vildsvinsolyckan

BLÅLJUS 12 december 2025 09.08

En personbil kolliderade med ett vildsvin i höjd med Gamleby på E22 på torsdagskvällen. Föraren har förts med ambulans till sjukhus.

Annons:

Det var vid 19.30-tiden på torsdagen som SOS Alarm fick larm om en singelolycka i höjd med Gamleby på E22.

Det visade sig vara en viltolycka där en personbil hade kolliderat med ett vildsvin.

En person färdades i bilen och är förd med ambulans till sjukhus.

Räddningstjänsten är klara på olycksplatsen och olyckan har inte längre någon påverkan på trafiken.

Uppdatering fredag:

Regionen har nu gått ut med en olycksbulletin. Kvinnan, som är i 40-årsåldern, bedöms vara lindrigt skadad och har inte behövt läggas in på någon vårdavdelning.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt