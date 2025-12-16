16 december 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

TRE TILL SJUKHUS EFTER OLYCKA – MISSTÄNKS FÖR BROTT

Tre personer i en A-traktor fördes till sjukhus efter en olycka inatt. Genrebild. Foto: MostPhotos

TRE TILL SJUKHUS EFTER OLYCKA – MISSTÄNKS FÖR BROTT

BLÅLJUS 16 december 2025 07.35

Tre unga personer fördes till sjukhus efter en trafikolycka utanför Gamleby inatt. Alla tre klarade sig utan skador. 

Annons:

De drabbade var två killar och en tjej i 15-årsåldern. De färdades i en A-traktor som ska ha väjt för vilt och därefter kolliderat med ett träd. Alla tre fördes till Västerviks sjukhus, men kunde lämna sjukhuset relativt omgående med lindriga skador. 

Uppdatering 9.55:

Polispatrullen som åkte till platsen i natt tog upp en anmälan om misstänkt olovlig körning, då man tror att A-traktorn kan ha varit manipulerad och gått för fort. Detta ska utredas. Föraren, en tjej i 15-årsåldern, misstänks också för vållande till kroppsskada. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt