TRE TILL SJUKHUS EFTER OLYCKA – MISSTÄNKS FÖR BROTT

Tre unga personer fördes till sjukhus efter en trafikolycka utanför Gamleby inatt. Alla tre klarade sig utan skador.

De drabbade var två killar och en tjej i 15-årsåldern. De färdades i en A-traktor som ska ha väjt för vilt och därefter kolliderat med ett träd. Alla tre fördes till Västerviks sjukhus, men kunde lämna sjukhuset relativt omgående med lindriga skador.

Uppdatering 9.55:

Polispatrullen som åkte till platsen i natt tog upp en anmälan om misstänkt olovlig körning, då man tror att A-traktorn kan ha varit manipulerad och gått för fort. Detta ska utredas. Föraren, en tjej i 15-årsåldern, misstänks också för vållande till kroppsskada.