JUST NU: MAN GRIPEN – MISSTÄNKS HA MISSHANDLAT KVINNA

En man greps under tisdagskvällen i Västerviks kommun misstänkt för att ha misshandlat en närstående kvinna.

Det var vid 19-tiden som polisen larmades till en adress i Västerviks kommun. På platsen greps en man misstänkt för brott mot en närstående kvinna.

Enligt Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens regionledningscentral, är mannen i nuläget misstänkt för misshandel av normalgraden. Han är frihetsberövad och en anmälan har upprättats. Förhör kommer hålls under kvällen med både mannen och kvinnan.

Den drabbade kvinnan, som ska vara mannens partner, var inte i behov av akut sjukvård. I övrigt är polisen förtegen med vad som har hänt samt ålder på de inblandade.