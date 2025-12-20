KVINNA UNDERSÖKT EFTER BRAND I LÄGENHET

En kvinna fick undersökas av ambulans efter en lägenhetsbrand i Gamleby vid 20.35-tiden på fredagen.

Det var vid 20.35-tiden på fredagskvällen som räddningstjänsten larmades till ett lägenhetshus på Västerviksgatan i Gamleby. En mindre brand hade då uppstått i en lägenhet sedan ett ljus vält i ett kök på adressen.

Boende kunde snabbt släcka branden, men en del rök bildades och spred sig ut i trapphuset.

"Lägenheten är rökskadad och ambulans på plats för kontroll av kvinnan som bor i lägenheten", skriver polisen.

Kvinnan har blivit undersökt av ambulanspersonalen men det är oklart om hon behövde följa med till sjukhus för vidare kontroll, enligt räddningstjänstens ledningsoperatör vid 22.45-tiden.