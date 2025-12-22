GRANNKOMMUNEN: Man vårdas på intensiven efter olycka på skola

En man vårdas på intensiven med allvarliga skador. Detta efter en arbetsplatsolycka på en skola i grannkommunen Oskarshamn.

Det var vid 09.35-tiden på måndagen som polisen larmades till skolan i Oskarshamn med anledning av en misstänkt arbetsplatsolycka. De tidiga uppgifterna gjorde gällande att det rörde sig om en person som fallit från en ställning i samband med att man utförde städarbete på skolområdet.

Den drabbade, som är en man, fick föras till sjukhus med ambulans.

"Polis är på plats och dokumenterar olycksplatsen samt pratar med eventuella vittnen till händelsen. Polis är även på plats på sjukhuset med den drabbade", skriver polisen.

Region Kalmar län gick vid lunchtid ut med att mannen, som är i 40-årsåldern, är allvarligt skadad och inlagd på intensivvårdsavdelning. Mannen är hemmahörande utanför länet.