SMÅLAND: Misstänkt farligt föremål på tåg var ofarligt

Ett okänt föremål har hittats på ett tåg strax norr om Nässjö. Tåget har nu stoppats helt och töms på passagerare i norra utkanten av Nässjö. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Tågtrafiken mellan Tranås och Nässjö stoppades efter larm om misstänkt farligt föremål. Föremålet visade sig vara ofarligt.

SJ skriver på sin hemsida att det är stopp i tågtrafiken mellan Tranås och Nässjö sedan klockan 10.30 med anledning av ett tillbud. Enligt polisen handlar om ett misstänkt farligt föremål som har hittats ombord.

”I nuläget vet vi inte om det är ett skarpt föremål, men man kan inte utesluta att föremålet är farligt”, skriver polisen på sin hemsida.

Tåget har nu stoppats helt och tömts på passagerare i norra utkanten av Nässjö.

”Vi vill uppmana allmänheten till att lyssna på och respektera polisens direktiv vid platsen. Polisen samverkar med tågpersonal och räddningstjänst där trafikstoppet skett. Man kommer nu att arbeta vidare med att ta reda på mer om det aktuella föremålet”, skriver polisen.

Detta påverkar tågtrafiken mellan Stockholm C–Malmö C. Det finns i dagsläget ingen prognos för när trafiken kan återupptas.

Uppdatering 11.30:

Polisen meddelar att föremålet är ofarligt. Föremålet har flyttats till en säker plats utanför tåget och man har nu för avsikt att låta tåget fortsätta sin resa inom kort.