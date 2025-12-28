JUST NU: VILLA HELT ÖVERTÄND UTANFÖR ANKARSRUM

Räddningstjänsten i Västerviks kommun har fått larm om brand i byggnad i Ankarsrum. Det är en villa som är helt övertänd, enligt räddningstjänstens ledningsoperatör.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 13.04.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar att en villa är fullt övertänd.

– Det brinner för fullt och villan kommer inte räddas. Man begränsar branden så det inte sprider sig, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Ingen person har kommit till skada i samband med branden.

Uppdatering 15.55:

Räddningstjänsten har bytt av personal och huset är näst intill nedbrunnet helt.

– Det är ingen spridningsrisk, men man håller på och kontrollerar så det inte sprider sig, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Det är oklart vad som har orsakat branden. Det finns i dagsläget ingen prognos för hur länge räddningstjänsten kommer vara kvar på platsen.

Filip Annas, pressinformatör vid polisens ledningscentral, berättar att det finns ingen misstanke om brott.

– Det finns ingen misstanke om brott, sedan är det oklart hur det har börjat brinna och det kan jag inte utläsa. Det har börjat brinna på annat sätt, men det står inte varför, säger Filip Annas.

Texten uppdateras.