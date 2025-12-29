ÖVERGIVEN BIL I DIKET BRANN I HULTSFREDS KOMMUN I NATT

En bil som har körts ner i diket och övergivits brann i Hultsfreds kommun i natt.

Det var runt klockan kvart i fyra natten till måndagen som förbipasserande larmade polisen till länsväg 129 mellan Silverdalen och Lönneberga. Enligt polisen avsåg larmet "en bil som hade kört i diket".

– När patrullen kommer till platsen visar det sig ligga en massa bråte i och intill vägen samt att bilen brinner. Räddningstjänsten larmas och kan släcka branden, berättar Katarina Rusin, presstalesperson vid polisen regionledningscentral.

Ingen naturlig brandorsak är funnen och en anmälan om skadegörelse genom brand har upprättats. Enligt polisen fanns det inte heller någon person på plats som sa sig ha kört eller åkt med i bilen.

– Ingen person kom till skada och det finns i nuläget ingen misstänkt i ärendet, säger Katarina Rusin.