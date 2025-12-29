29 december 2025
JUST NU: LARM OM BRAND I INDUSTRIBYGGNAD I HULTSFRED

BLÅLJUS 29 december 2025 08.21

Räddningstjänsten larmades på måndagsmorgonen om brand i en industribyggnad i Hultsfred.

Enligt det initiala larmet, som kom in till SOS Alarm strax innan klockan åtta, är det i en industribyggnad på Aspedalsgatan som det har brunnit.

Enligt SOS Alarms händelseinfo så lyckades personal tack vare ett rådigt ingripande släcka branden själva, men räddningstjänsten är på plats för att kontrollera så att ingen mer insats behövs. Det är ännu oklart vad det är som har brunnit samt orsak till branden. Ingen person kom till skada i samband med tillbudet.

Uppdatering klockan 08.40:

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör är det i en transportör under mark som det har brunnit på Värmeverket. Orsaken till branden är dock oklar. Allt är lugnt på platsen och räddningstjänsten räknar med att kunna lämna relativt snart.

Micael Rundberg

micael.rundberg@dagensvimmerby.se

073 098 65 05

