JUST NU: BRAND I FLERFAMILJSHUS – TOG ELD I MÖBEL

Räddningstjänsten har just fått larm om en brand i ett flerfamiljshus i Västervik. Enligt uppgift från ledningsoperatören är det en möbel som fattat eld.

Larmet inkom till SOS Alarm vid 16.20. Enligt initiala uppgifter ska det röra sig om en brand i en lägenhet på Tre Bröders väg i Västervik. Ärendeomfattningen är "medel".

Uppdaterad 16.50:

Västerviksstyrkan är på plats vid hyresfastigheten på den aktuella adressen. Enligt räddningstjänstens ledniongsoperatör är branden släckt nu.

– Det är en mindre möbel som brunnit och som det rykt ifrån. Det ska röra sig om en fåtölj som är ute ur bostaden nu, säger operatören.

Finns det några uppgifter om hur möbeln börjat brinna?

– Nej, det vet jag inte. Jag tror att det var Hemtjänsten som larmade.

Vid 16.45-tiden uppgavs att styrkan håller på att vädra ur lägenheten. Ingen person ska ha kommit till skada.