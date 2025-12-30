Insats avslutad som planerat efter branden – "Grävt ur mittendelen"

Räddningstjänsten har varit sysselsatt med en brand i en barkhög på Ikea Industry. Foto: Räddningstjänsten

Räddningstjänsten fick på tisdagsförmiddagen larm om brand ute i Hultsfred. Det visar sig vara en barkhög på Ikea Industry som börjat brinna.

Larmet, som inkom till SOS Alarm vid 10.46, gäller en brand vid Nytorpsvägen/Silverslättsvägen. Ärendeomfattningen uppges vara "medel".

Enligt räddningstjänstens Ulf Bowein är det en barkhög på Ikea Industry som fattat eld.

– Det har brunnit med öppna lågor, men det är ingen risk för vidare spridning, säger han lugnande.

Det har fattat eld i mitten av högen som är runt 50 meter lång, 20 meter bred och fem meter hög.

Vet man vad som orsakat branden?

– Jag tror nog mer på självantändning, det kan bli så i barkhögar. Det är inte osannolikt att det blir sådan värme att det kan självantända, säger Ulf Bowein.

Vid klockan 11.15 uppges att räddningstjänsten arbetar med att lämpa ut högen på asfaltsplanen med hjälp av hjullastare, för att man ska kunna släcka av systematiskt.

Hur länge beräknar ni vara kvar på brandplatsen?

– Vi får se hur det går. Har vi tur är det bara några antal skopor vi behöver köra ut, har vi otur kan det ta betydligt längre tid, men vi räknar med att vi är sysselsatta ett par timmar med att lägga på vatten, så får företaget ta över sedan.

Uppdaterad 13.55:

Insatsen har just avslutats. Vid strax innan klockan två kunde Ulf Bowein meddela att man är hemma på stationen igen, sedan en kvart tillbaka.

– Vi har lämnat över till företaget att välta runt högarna och efterbevaka.

Hur omfattande var branden?

– Vi har grävt ur mittendelen av barkhögen, cirka tio meter brett, och högens höjd och bredd. Det har varit allt från öppna lågor och glöd till bara värme och obränt material. Hela högen måste vältas runt, för att säkerställa att det inte tar sig igen.