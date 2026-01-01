Raket ska ha startat storbrand på Öland – anmälan upprättad

En lada ska under morgonen vara helt nerbrunnen och branden spred sig även till gårdens bostadshus. Foto: MostPhotos

En fyrverkeripjäs misstänks ha startat en storbrand på södra Öland under nyårsnatten. Polisen har upprättat en anmälan. – Vi är fortfarande där, det kommer ta lång tid och vara lång efterbevakning på detta, säger Magnus, operatör på Trygghets- och larmcentralen.

Brandkåren har jobbat på plats under hela natten sedan det börjat brinna i en lada på en Ölandsgård i Bröttorp mellan Färjestaden och Norra Möckleby strax efter tolvslaget. Polis larmades också till platsen.

Hur omfattande var branden?

– En lada har brunnit upp totalt och branden spred sig till ett intilliggande bostadshus som är brandskadat. Det är en klassisk liten Ölandsbebyggelse med massa ladugårdar som ligger tät, tätt, så det kunde blivit en betydligt tråkigare utgång, säger operatören.

Hur många styrkor har varit på plats?

– Som mest var det 15, nu har vi en kvar på platsen. Det kommer ta lång tid och vara lång efterbevakning på detta, säger operatören.

Branden ska ha startat till följd av att en fyrverkeripjäs skjutits in i ladan, där halm förvaras. Det bekräftas av polisen.

"En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättas", skriver polisen på sin hemsida.

Inga personer ska ha skadats i branden och det ska inte ha varit djur i ladan, som beskrivs som en fin gammal hölada.