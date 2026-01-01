JUST NU: BILIST VÄJDE FÖR VILT OCH KROCKADE MED ETT TRÄD

Nyligen fick räddningstjänsten larm om en trafikolycka i Hultsfred. Det rör sig om en bilist som krockat med ett träd efter att ha väjt för vilt.

Enligt det initiala larmet, som kom in till SOS Alarm vid klockan 21.06, ska det handla om en singelolycka. Platsen uppges vara Målillavägen i Hultsfred.

Uppdaterad 21.25:

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör är det en personbil som väjt för vilt.

– Föraren har kört in i ett träd. Det är en drabbad och utöver räddningstjänsten larmades även en ambulans för kontroll av den drabbade, säger operatören.

Enligt uppgift ska föraren inte ha behövt följa med ambulansen.

– Personen har själv ringt bärgare, så det är lugnt på platsen.