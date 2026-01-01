JUST NU: BILIST VÄJDE FÖR VILT OCH KROCKADE MED ETT TRÄD

Genrebild.
Foto: MostPhotos
Enligt det initiala larmet, som kom in till SOS Alarm vid klockan 21.06, ska det handla om en singelolycka. Platsen uppges vara Målillavägen i Hultsfred.
Uppdaterad 21.25:
Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör är det en personbil som väjt för vilt.
– Föraren har kört in i ett träd. Det är en drabbad och utöver räddningstjänsten larmades även en ambulans för kontroll av den drabbade, säger operatören.
Enligt uppgift ska föraren inte ha behövt följa med ambulansen.
– Personen har själv ringt bärgare, så det är lugnt på platsen.