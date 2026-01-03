JUST NU: LARM OM SINGELOLYCKA STRAX UTANFÖR VIMMERBY

Larmet kom in till SOS Alarm vid klockan 18.42, och enligt det ska det röra sig om en singelolycka med en personbil. Platsen ska vara riksväg 23/34 strax norr om Krönsmon, mellan Vimmerby och Södra Vi.

Enligt Trafikverket har olyckan stor påverkan på trafiken och förväntas ha det fram till klockan 20.00.

Övriga detaljer om olyckan är ännu okända.

Uppdatering klockan 19.05:

Enligt SOS Alarms händelseinfo är det en personbil som har kört in i mitträcket. Vid tillfället var det en person i bilen, men personen klarade sig oskadd. Räddningstjänst och polis är på platsen och har rapporterat att framkomligheten är begränsad.