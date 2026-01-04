LÄNET: KVINNA FÖRD TILL SJUKHUS – VÄLTE MED LASTMASKIN I KVÄLL

En lastmaskin välte under söndagskvällen i halkan på Öland. Föraren, en kvinna i 40-årsåldern, togs med ambulans till sjukhus.

Det var vid klockan 19.52 som larmet kom om att en lastmaskin hade vält i närheten av Räpplinge på Öland.

– Det var väldigt halt på platsen, så lastmaskinen hade fått sladd och vält. När vi och räddningstjänsten kom till platsen låg den på sidan i diket och föraren, en kvinna i 40-årsåldern, tog sig inte ut, berättar Evelina Olsson, presstalesperson vid polisens regionledningscentral.

Föraren fick tas med ambulans till sjukhus, men under sena söndagskvällen meddelar Region Kalmar län att kvinnan lyckligtvis klarade sig med lindriga skador. Däremot är det oklart om hon behövde läggas in på avdelning eller kunde lämna sjukhuset.

Lastmaskinen fick bärgas från platsen. Polisen misstänker inget brott i samband med olyckan.