SMÅLAND: KVINNA DÖD EFTER LÄGENHETSBRAND

BLÅLJUS 09 januari 2026 10.34

Vid 14-tiden på torsdagen började det brinna i en lägenhet i småländska Lessebo. 

Polisen larmades till platsen och hjälpte räddningstjänsten med insatsen. Senare på kvällen, kring 19-tiden, gick polisen ut med att en person dog i samband med lägenhetsbranden. 

Det rör sig om en kvinna i 85-årsåldern, som tros vara den som bodde i lägenheten, som avled i samband med branden.

Lägenheten har spärrats av och en teknisk undersökning genomfördes. Kvinnans anhöriga är underrättade.

Polisen utreder ärendet som misstänkt allmänfarlig vårdslöshet.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

