SMÅLAND: KVINNA DÖD EFTER LÄGENHETSBRAND

Bilden är en genrebild och har inget med artikeln att göra. Foto: MostPhotos

Vid 14-tiden på torsdagen började det brinna i en lägenhet i småländska Lessebo.

Polisen larmades till platsen och hjälpte räddningstjänsten med insatsen. Senare på kvällen, kring 19-tiden, gick polisen ut med att en person dog i samband med lägenhetsbranden.

Det rör sig om en kvinna i 85-årsåldern, som tros vara den som bodde i lägenheten, som avled i samband med branden.

Lägenheten har spärrats av och en teknisk undersökning genomfördes. Kvinnans anhöriga är underrättade.

Polisen utreder ärendet som misstänkt allmänfarlig vårdslöshet.