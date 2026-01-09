SMÅLAND: KVINNA DÖD EFTER LÄGENHETSBRAND

Bilden är en genrebild och har inget med artikeln att göra.
Foto: MostPhotos
Polisen larmades till platsen och hjälpte räddningstjänsten med insatsen. Senare på kvällen, kring 19-tiden, gick polisen ut med att en person dog i samband med lägenhetsbranden.
Det rör sig om en kvinna i 85-årsåldern, som tros vara den som bodde i lägenheten, som avled i samband med branden.
Lägenheten har spärrats av och en teknisk undersökning genomfördes. Kvinnans anhöriga är underrättade.
Polisen utreder ärendet som misstänkt allmänfarlig vårdslöshet.