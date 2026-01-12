Skorstensbrand i villa – "Verkar inte ha tagit sig i konstruktionen"

Räddningstjänsten har larmats till en brand i byggnad. Detta i Flohult utanför Tuna.

Det ska röra sig om Flohult utanför Tuna nära kommungränsen till Oskarshamn. Larmet om branden, som ska röra en villa, kom vid 14.10-tiden på måndagen.

Övriga omständigheter är okända.

– Vi har inte fått så mycket därifrån ännu, så vi har ingen information att lämna, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Vid 15.10-tiden uppger räddningstjänstens ledningscentral att det rör sig om skorstensbranden.

– Det verkar inte ha tagit sig konstruktionen. Murstocken har spruckit och man får inte elda i den mer. Vi behöver kontrollera det här lite till, säger operatören.

Texten kommer uppdateras.