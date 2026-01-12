Skorstensbrand i villa – "Verkar inte ha tagit sig i konstruktionen"

Räddningstjänsten har larmats till en brand i byggnad. Detta i Flohult utanför Tuna. – Ett ganska saftigt gnistregn, säger Kenneth Söderberg.

Det ska röra sig om Flohult utanför Tuna nära kommungränsen till Oskarshamn. Larmet om branden, som ska röra en villa, kom vid 14.10-tiden på måndagen.

– Vi har inte fått så mycket därifrån ännu, så vi har ingen information att lämna, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Vid 15.10-tiden uppger räddningstjänstens ledningscentral att det rör sig om en skorstensbrand.

– Det verkar inte ha tagit sig konstruktionen. Murstocken har spruckit och man får inte elda i den mer. Vi behöver kontrollera det här lite till, säger operatören.

Vid 15.25-tiden fick vår tidning tag i räddningstjänsten lokalt.

– Vi har haft ett ganska saftigt gnistregn och några lågor som slagit ur skorstenen. Vi har en pågående soteld, säger Kenneth Söderberg vid räddningstjänsten.

Sotare är på väg till platsen.

– Det vi gör nu är att vi är uppe med vår stegbil med en person på taket och försöker rengöra skorstenen. Sotaren är på väg hit ut och kommer få ta över.

Har fastigheten fått några skador?

– Nej, vi har inga skador på fastigheten och ska försöka att inte göra några skador. Vi är kvar någon timme till.

Texten kommer uppdateras.