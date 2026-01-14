JUST NU: VARMGÅNG I BROMSAR PÅ SLÄP – PÅVERKAR TRAFIKEN

Räddningstjänsten har fått larm om brand i fordon i Hultsfred.

Enligt det initiala larmet, som kom till SOS Alarm vid klockan 9.45, är det en lastbil som börjat brinna. Lastbilen uppges stå i anslutning till rondellen på riksväg 23/34 i höjd med Silverslättsvägen och länsväg 129 i Hultsfred. I övrigt är uppgifterna knapphändiga.

Uppdaterad klockan 10.10:

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör är det rökutveckling från ett däck på en lastbil.

– Räddningstjänsten är framme, vi kyler ner däcket i nuläget och föraren kontaktar bärgare, uppger operatören.

Vid tillfället uppges riksväg 23/34 vara öppen för trafik, men väg 129 avstängd.

Finns det någon prognos för när vägen kan öppnas igen?

– Nej, det har vi inte fått någon än.

Uppdaterad klockan 10.30:

Andreas Enberg vid räddningstjänsten i Hultsfred justerar platsen för händelsen.

– Det har varit varmgång i bromsarna på ett släp. Vi är kvar än och väntar på reparatör eller bärgare, så inte fordonet blockerar allt för mycket.

Enligt Andreas står lastbilen en bit in på Silverslättsvägen, som är avstängd cirka 100 meter in från rondellen. Varken länsväg 129 eller riksväg 23/34 är alltså påverkad.

Finns det någon prognos för när vägen kan öppnas igen?

– Nej, inte just för tillfället, det tar väl en liten stund. Det kan bli så att det går att rulla fordonet också.