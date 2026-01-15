FYRA DRABBADE VID OLYCKA PÅ E22

Det har skett en trafikolycka med flera fordon på E22.

Det ska röra sig om personbilar, enligt larmet, och vara på E22 i höjd med Gladhammar. Larmet om olyckan kom vid 16.20-tiden på torsdagen. Polisen skriver att olyckan inträffat mellan Gunnebo och Ankarsrum.

"Olyckan medför störningar i trafiken", skriver polisen.

Vid 16.55-tiden uppger räddningstjänstens ledningscentral att det var två personbilar som kolliderat och totalt fyra drabbade.

– Ingen har behövt medfölja ambulans, uppger operatören.

En bil bärgas från platsen och vägen kommer att öppnas upp igen om några minuter.

Texten har uppdaterats.