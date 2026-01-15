15 januari 2026
FYRA DRABBADE VID OLYCKA PÅ E22

BLÅLJUS 15 januari 2026 16.29

Det har skett en trafikolycka med flera fordon på E22.

Det ska röra sig om personbilar, enligt larmet, och vara på E22 i höjd med Gladhammar. Larmet om olyckan kom vid 16.20-tiden på torsdagen. Polisen skriver att olyckan inträffat mellan Gunnebo och Ankarsrum. 

"Olyckan medför störningar i trafiken", skriver polisen.

Vid 16.55-tiden uppger räddningstjänstens ledningscentral att det var två personbilar som kolliderat och totalt fyra drabbade. 

– Ingen har behövt medfölja ambulans, uppger operatören.

En bil bärgas från platsen och vägen kommer att öppnas upp igen om några minuter. 

Texten har uppdaterats.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

