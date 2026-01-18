18 januari 2026
Matlagning orsakade utryckning i Hultsfreds kommun

Räddningstjänsten har larmats till en brand i Hultsfreds kommun. Genrebild. Foto: Bildbyrån

BLÅLJUS 18 januari 2026 20.25

Vid 20.20 larmades räddningstjänsten till en befarad brand i en villa på landsbygden i Hultsfreds kommun.

Det var i närheten av Björnhult ett par kilometer öster om Målilla som ett trygghetslarm gav utslag efter en misslyckad matlagningsinsats. Räddningstjänsten har varit på plats och konstaterat att ingen åtgärd behövde vidtas.

– Det ska inte vara någon brand utan något kvarglömt i ugnen eller på spisen. Ingen person är skadad, säger räddningstjänstens presstjänst. 

Tidigare under söndagen larmades räddningstjänsten till en soteld i Järnforsen. 

– Vi var framme för undersökning, det var lite eldning i kaminen som slagit upp lite, men ingenting för oss. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

