20 januari 2026
JUST NU: BIL KOLLIDERADE MED ÄLG UTANFÖR VIMMERBY

BLÅLJUS 20 januari 2026 18.45

Räddningstjänsten larmades på tisdagskvällen om en trafikolycka utanför Vimmerby.

Larmet kom in till SOS Alarm vid klockan 18.33, och enligt det ska det ha inträffat en singelolycka med en personbil. Platsen ska vara riksväg 40 några kilometer väster om Vimmerby i höjd med avfarten till Gebo.

Olyckan ska ha inträffat i riktning mot Mariannelund och beräknas enligt Trafikverket påverka trafiken fram till klockan 20.00. Vägen ska dock vara framkomlig för trafiken.

Uppdatering klockan 19.10:

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör är det en personbil som har kolliderat med en älg. Två personer var drabbade, men båda klarade sig oskadda. Värre gick det för älgen som dog i samband med kollisionen och i skrivande stund ligger i diket intill vägen.

