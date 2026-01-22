Olyckan inträffade på Norra Oskarsgatan i Hultsfred.
Foto: Arkivbild
HÅL I FASTIGHET EFTER OLYCKA I HULTSFRED INATT
Vid tvåtiden inträffade en märklig olycka på en parkering vid Fasadglas i Hultsfred.
En bilist fick sladd och körde rakt in i fastigheten. Bilens bakände blev skadad och så även fastigheten där det helt enkelt blev ett hål i väggen. Föraren blev inte skadad och räddningstjänsten är klar på platsen. Polisen hade ingen patrull att skicka. Vad föraren hade för ärende på platsen mitt i natten är okänt.