Olyckan inträffade på Norra Oskarsgatan i Hultsfred. Foto: Arkivbild

HÅL I FASTIGHET EFTER OLYCKA I HULTSFRED INATT

BLÅLJUS Kopiera länk Kopiera länk

Vid tvåtiden inträffade en märklig olycka på en parkering vid Fasadglas i Hultsfred.

En bilist fick sladd och körde rakt in i fastigheten. Bilens bakände blev skadad och så även fastigheten där det helt enkelt blev ett hål i väggen. Föraren blev inte skadad och räddningstjänsten är klar på platsen. Polisen hade ingen patrull att skicka. Vad föraren hade för ärende på platsen mitt i natten är okänt.

Jakob Karlsson jakob.karlsson@dagensvimmerby.se 073 501 41 26

