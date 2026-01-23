Rådigt ingripande vid brand – ”Kunde blivit helt annan utgång”

Ola Ståhlgren berömmer dagens insats i samband med att en truck fattade eld inne på Materialmännens centrallager. Foto: Simon Henriksson, arkivbild

Det var en truck, som stod inne på XL Bygg Materialmännens centrallager i Vimmerby, som fattade eld tidigare i dag. – Det var ett väldigt klokt och rådigt ingripande från egen personal och förbipasserande med koppling till ett annat företag.

Det säga räddningstjänstens insatsledare Ola Ståhlgren efter utryckningen till Materialmännen tidigare i eftermiddag. Enligt honom var det en truck som börjat brinna inomhus av okänd anledning.

– Förbipasserande från annat företag och deras egen personal upptäckte tjut från trucken och att det hade börjat sippra rök ut från lokalen som är Materialmännens centrallager. De larmade 112 ungefär samtidigt, berättar Ola Ståhlgren.

Drog ut truck med truck

Ola Ståhlgren kan inte nog berömma det rådiga ingripandet i form av att personer sprang in och drog ut trucken på asfaltsplanen med hjälp av en annan truck.

– Ett väldigt klokt och rådigt ingripande. Den stod väldigt nära en OSB-hög och det är rätt mycket virke i lokalen, så det sköttes jättebra. Tur också att folk var på plats, man vet inte hur det hade gått om det varit på kvällstid. Det kunde blivit en helt annan utgång.

När räddningstjänsten kom till platsen hade branden släckts med en pulversläckare.

– Nu slutade allt lyckligt, bara trucken är skadad.

Vd Linda Carlsson jobbar inte själv i Vimmerby idag, men har informerats om händelsen.

"Grabbarna har bara ringt mig lite snabbt och informerat mig kort om att läget är under kontroll. De gjorde en bra insats och reagerade snabbt så de kunde få ut den från lagret så inte fastigheten skulle ta eld", skriver hon i ett SMS.