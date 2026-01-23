Hundägare slog larm om misstänkt brand – "Lugnt på platsen"

Räddningstjänsten har fått larm om brand i byggnad, som ska röra en industribyggnad i Hultsfred.

Larmet, som inkom vid klockan 15.30 gäller en misstänkt brand i en industri på Norra Oskarsgatan.

– En förbipasserande tror sig ha sett rökutveckling från byggnaden, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Räddningschef Michael Hesselgård ger lugnande besked.

– Någon som var ute och rastade hundarna kände att det luktade rök och var orolig att det brann i den gamla sängfabriken intill ST1-macken. Det är ju igenbommade fönster där, så vi har varit på plats för att kontrollera, säger han.

Styrkan kunde konstatera att grannen eldade ved, så man tror att det var det kvinnan kände. Vid 16-tiden var styrkan tillbaka på stationen.

Artikeln har uppdaterats.