Räddningstjänsten på plats: "Slår gnistor ur skorstenen"

Räddningstjänsten har larmats till en soteld på Sjöstigen i Gullringen.

Larmet kom vid 15.50-tiden på fredagen. Vid 16.20-tiden uppger Ola Ståhlgren vid räddningstjänsten att man är på plats.

– Vi har en soteld i en fastighet. Vi går upp med höjdfordon nu för att se om vi kan "raka" ned det och få loss det som brinner. Det slår lite gnistor ur skorstenen, säger han.

Läget beskrivs ändå vara relativt lugnt på platsen. Det ska vara isolerat till skorstenen.

– Vi har inga förhöjda temperaturer och ingen rök i fastigheten.

Vid 17-tiden uppger räddningstjänstens ledningscentral att sotaren kommer få ta över ärendet.

– Det är inga förhöjda temperaturer inomhus, men vi är kvar en liten stund till, säger operatören.

Artikeln kommer uppdateras.