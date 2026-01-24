24 januari 2026
BILIST TAPPADE GREPPET – KÖRDE IN I TRÄD

Foto: MostPhotos

BLÅLJUS 24 januari 2026 14.23

En trafikolycka ska ha inträffat på en grusväg utanför Vimmerby. 

Larmet om olyckan kom vid 14-tiden och det rör sig om en singelolycka. Den ska ha inträffat i Åkerholm utanför Vimmerby. 

– Det är en tjej här som har tappat greppet på vägen och kört rätt in i ett träd, säger Ola Ståhlgren vid räddningstjänsten. 

Hon är lyckligtvis både vaken och talbar efter olyckan. 

– Ambulansen tittar till henne nu, och skadeläget uttalar jag mig inte om, men hon är givetvis chockad och har ont i nacken. 

Räddningstjänsten kan inte göra så mycket mer på platsen. 

– Vi avvaktar bara tills ambulansen här undersökt henne.

Artikeln kommer uppdateras.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

