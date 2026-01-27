TVÅ DRABBADE I OLYCKAN – BILARNA KVADDADE

Det har skett en trafikolycka med flera fordon i Hultsfred.

Det rör sig om en olycka med personbilar och den ska ha skett i korsningen Nytorpsvägen/Handelsvägen. Larmet kom vid 17.15-tiden på tisdagen.

Enligt polisen är det två personbilar som kolliderat i korsningen och två personer ska vara drabbade. Deras skadeläge är oklart. Vägen ska vara blockerad.

Vid 17.45-tiden uppger räddningstjänsten lokalt att det är ganska lugnt på platsen.

– Det är en front-/sidokollision i korsningen där. Två kvaddade bilar har vi, men det är inga personskador. Ambulansen har undersökt båda, säger Ulf Bowein vid räddningstjänsten.

Vägbanan saneras och vid 17.55-tiden väntas trafiken kunna flyta som vanligt.

– Båda bilarna behöver bärgas. Exakt hur det har gått till törs jag inte säga, men det är en korsningsolycka.

Artikeln har uppdaterats.