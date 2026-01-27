TVÅ DRABBADE I OLYCKAN – BILARNA KVADDADE

Bilden är en genrebild.
Foto: MostPhotos
Det rör sig om en olycka med personbilar och den ska ha skett i korsningen Nytorpsvägen/Handelsvägen. Larmet kom vid 17.15-tiden på tisdagen.
Enligt polisen är det två personbilar som kolliderat i korsningen och två personer ska vara drabbade. Deras skadeläge är oklart. Vägen ska vara blockerad.
Vid 17.45-tiden uppger räddningstjänsten lokalt att det är ganska lugnt på platsen.
– Det är en front-/sidokollision i korsningen där. Två kvaddade bilar har vi, men det är inga personskador. Ambulansen har undersökt båda, säger Ulf Bowein vid räddningstjänsten.
Vägbanan saneras och vid 17.55-tiden väntas trafiken kunna flyta som vanligt.
– Båda bilarna behöver bärgas. Exakt hur det har gått till törs jag inte säga, men det är en korsningsolycka.
Artikeln har uppdaterats.