HÄR ÄR SENASTE NYTT FRÅN ALLVARLIGA BRANDEN I VÄSTERVIK INATT

Larmet om branden inkom vid 02.15 och villan är i stort sett övertänd. Genrebild. Foto: MostPhotos

En villa i Västervik är i stort sett övertänd. Personen i byggnaden lyckades fly ut på balkongen och hoppade ned till marken. Personen ska vara oskadd.

Larmet kom in vid 02.15 och vid 02.30 meddelade räddningstjänstens presstalesperson att villan bedömdes vara "i stort sett" övertänd och att det finns spridningsrisk till intilliggande fastigheter.

– Det är stor spridningsrisk och insatsen är inriktad på den delen och fler resurser är på väg fram. Prognosen är oklar.

En person befann sig i villan och hen tog sig ut på balkongen och hoppade sedan ned till marken. Personen ska vara fysiskt oskadd, men kommer att undersökas av ambulanspersonal. Även polisen är på plats.

Villan ligger på Örngatan i Västervik, i närheten av Breviksskolan.

Uppdatering 02.57:

Villan bedöms nu vara helt övertänd. Det är fortfarande stor spridningsrisk och tre stationer arbetar med att begränsa branden. Breviksskolan har öppnats av kommunen ifall någon fastighet behöver evakueras. I detta nu ska ingen fastighet ännu vara i behov av evakuering.



Uppdatering 08.32:

Räddningsinsatsen avslutades 08.10, men styrkor är kvar på platsen för eftersläckning. Den drabbade är en person i 25-årsåldern som fördes till sjukhus, men har kunnat lämna med lindriga skador. Polisen utreder händelsen som allmänfarlig vårdslöshet.

Just nu har räddningstjänsten en styrka plus två personer på plats. Det finns inte längre någon risk för spridning. Vad som startat branden är fortsatt oklart.

– Det kommer genomföras en teknisk undersökning, just nu har vi ingen teori till orsaken. Vi har öppnat en utredning om allmänfarlig vårdslöshet eftersom vi inte kan konstatera att branden startat av sig själv och det kan ta lång tid för att det ska svalna innan den tekniska undersökningen genomförs, säger polisens presstjänst.