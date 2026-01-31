GRANNKOMMUNEN: EN ALLVARLIGT SKADAD EFTER BUSSOLYCKA

På lördagen inkom ett larm till SOS om att det inträffat en trafikolycka på väg 40 mellan Ingatorp och Mariannelund. Flera personer är drabbade och en person ska vara allvarligt skadad.

Larmet inkom klockan 15.42 på lördagen. Räddningstjänsten är framme på plats. Det ska vara en buss som kolliderat med en bil.

– Det står att det har varit en frontalkrock. Totalt sju personer ska vara inblandade, jag vet inget om skadeläget än, säger Johan Magnusson på SOS Händelseinfo.

Just nu är vägen avstängd. Enligt Trafikverkets prognos kommer trafikläget på plats att vara fortsatt påverkat till ungefär klockan 17.15.

Vid 16.30 meddelar räddningstjänsten att ambulans också är på plats för att kontrollera de drabbade, men det är fortfarande oklart om någon behöver följa med ambulans eller inte.

UPPDATERING 16.45:

Polisen skriver på sin hemsida att det var en våldsam olycka och att en person har skadats allvarligt.

"Vad som kan ha föranlett olyckan är i nuläget okänt. Polisen är på plats för att bistå annan blåljuspersonal på de sätt som behövs samt för att ta reda på mer om det som inträffat", skriver de.