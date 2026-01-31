MAN DÖD EFTER ALLVARLIG BUSSOLYCKA I GRANNLÄNET

På lördagen inkom ett larm till SOS om att det inträffat en trafikolycka på väg 40 mellan Ingatorp och Mariannelund i Eksjö kommun. Flera personer är drabbade och en man blev allvarligt skadad. Under kvällen meddelade polis att mannen har avlidit av skadorna.

Larmet inkom klockan 15.42 på lördagen. Räddningstjänsten är framme på plats. Det ska vara en buss som kolliderat med en bil.

– Det står att det har varit en frontalkrock. Totalt sju personer ska vara inblandade, jag vet inget om skadeläget än, säger Johan Magnusson på SOS Händelseinfo.

Just nu är vägen avstängd. Initialt beräknade Trafikverket att man skulle kunna öppna vägen igen vid 17.15, men sedan ändrade de och skriver att vägen "beräknas öppna under kvällen".

UPPDATERING 16.45:

Polisen skriver på sin hemsida att det var en våldsam olycka och att en person har skadats allvarligt.

"Vad som kan ha föranlett olyckan är i nuläget okänt. Polisen är på plats för att bistå annan blåljuspersonal på de sätt som behövs samt för att ta reda på mer om det som inträffat", skriver de.

UPPDATERING 18.15: