06 februari 2026
JUST NU: POLISEN VARNAR FÖR VÄGLAGET – FLERA OLYCKOR

Polisen varnar för det svåra trafikläget i södra delen av Sverige. Genrebild. Foto: MostPhotos

BLÅLJUS 06 februari 2026 08.33

Under morgonen har flera trafikolyckor inträffat i länet, bland annat två i Västerviks kommun och två i Kalmar kommun. Polisen går nu ut med en varning för hela region Syd. 

"I takt med att trafikintensiteten ökar så ökar även antalet trafikolyckor. Just har vi flera olyckor som påverkar vägarna i hela regionen, det finns inga uppgifter om allvarliga personskador", skriver polisen.

Värst är situationen i Skåne, men även i Kalmar län har det alltså varit flera olyckor under morgonen. 

"Polisen uppmanar trafikanter i området att iaktta stor försiktighet och att inte ge sig ut i trafiken om det inte är absolut nödvändigt. Trafikanter uppmanas att anpassa körsätt efter rådande väderförhållande samt att ta del av lokala väderprognoser", skriver polisen. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

