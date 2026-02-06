JUST NU: POLISEN VARNAR FÖR VÄGLAGET – FLERA OLYCKOR

Polisen varnar för det svåra trafikläget i södra delen av Sverige. Genrebild.
"I takt med att trafikintensiteten ökar så ökar även antalet trafikolyckor. Just har vi flera olyckor som påverkar vägarna i hela regionen, det finns inga uppgifter om allvarliga personskador", skriver polisen.
Värst är situationen i Skåne, men även i Kalmar län har det alltså varit flera olyckor under morgonen.
"Polisen uppmanar trafikanter i området att iaktta stor försiktighet och att inte ge sig ut i trafiken om det inte är absolut nödvändigt. Trafikanter uppmanas att anpassa körsätt efter rådande väderförhållande samt att ta del av lokala väderprognoser", skriver polisen.