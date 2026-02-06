JUST NU: Lugnt på platsen när räddningstjänsten drogs på larm

Räddningstjänsten har larmats till en brand i byggnad i Blackstad.

Det ska röra sig om en lantbruksbyggnad och ärendeomfattningen beskrivs oroväckande som hög initialt. Larmet kom vid 10.55-tiden på fredagen.

Övriga omständigheter är okända i nuläget.

Artikeln kommer uppdateras.

Uppdatering klockan 11.35:

Enligt räddningstjänstens ledningsoperatör kom larmet in som brand i en verkstadsbyggnad. När man kom fram till platsen var en lätt röklukt det enda som vittnade om att något hade hänt där. Någon synlig brand fanns inte, men räddningstjänsten är kvar på platsen för att undersöka var röklukten kan ha kommit ifrån.

Ledningsoperatören beskriver läget som "lugnt" och ingen person har kommit till skada. Man fortsätter dock att söka svar på frågan vad som orsakade röklukten. Det som har oroat lite är att verkstaden ska sitta ihop med ett spannmålslager.

Artikeln kan komma att uppdateras.