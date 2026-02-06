PERSONBIL VOLTADE PÅ RIKSVÄGEN – VÄGEN ÖPPEN IGEN

En trafikolycka har inträffat på riksväg 23. Olyckan har skett strax efter den södra infarten till Hultsfred.

Larmet om olyckan kom vid 13.15-tiden på fredagen och det ska röra sig om riksväg 23. Olyckan ska ha skett söder om Hultsfred. Det ska vara en singelolycka med personbil.

Vid 14-tiden uppger räddningstjänstens ledningscentral att det är en personbil som har voltat på vägen. En person ska vara drabbad men denne har inte behövt följa med ambulansen till sjukhus.

Räddningstjänsten är kvar på platsen. Trafikverket skriver på sin hemsida att vägen är avstängd mellan Kvillerum och Hultsfred. Det finns ingen prognos för när vägen beräknas öppna igen.

Uppdatering, 14.25:

Räddningstjänsten lokalt i Hultsfred uppger att vägen åter är öppen.

– Det är vinterväglag, så är det ju. Det är lite moddigt och det handlar om att anpassa hastigheten och avståndet. Jag tror vi är ganska förskonade här ändå jämfört med andra platser, säger Andreas Enberg vid räddningstjänsten.

Personen som var inblandad i olyckan förblev oskadd och har tagit sig hem av egen maskin.

Artikeln har uppdaterats.