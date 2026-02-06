Räddningstjänsten varnar: "Kör inte om!"

Det är besvärligt väglag runt omkring oss. Räddningstjänstens ledningscentral i Jönköping, där Vimmerby, Hultsfred och Västervik ingår, utfärdar nu en varning.

"På grund av vädret med mycket halt väglag och flertalet olyckor går räddningstjänsten ut och uppmanar till att det lugnt i trafiken", skriver man på sin hemsida.

Trafikanter uppmanas till att inte köra om andra på vägen om det inte är absolut nödvändigt. Väglaget verkar dock vara betydligt värre mot Jönköpingshållet.