06 februari 2026
Räddningstjänsten varnar:

Räddningstjänsten varnar. Foto: MostPhotos

Räddningstjänsten varnar: "Kör inte om!"

BLÅLJUS 06 februari 2026 14.30

Det är besvärligt väglag runt omkring oss. Räddningstjänstens ledningscentral i Jönköping, där Vimmerby, Hultsfred och Västervik ingår, utfärdar nu en varning.

"På grund av vädret med mycket halt väglag och flertalet olyckor går räddningstjänsten ut och uppmanar till att det lugnt i trafiken", skriver man på sin hemsida.

Trafikanter uppmanas till att inte köra om andra på vägen om det inte är absolut nödvändigt. Väglaget verkar dock vara betydligt värre mot Jönköpingshållet.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

