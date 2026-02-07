Matlagning orsakade larm i Storebro: "Ingen brand"

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 10.00 på lördagen.
Enligt de initiala uppgifterna rör det sig om brand i villa på Skolgatan i Storebro.
Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 11-tiden att det var matlagning som orsakade utryckningen.
– Det var ingen brand utan det var rökutveckling i samband med matlagning. Räddningstjänsten hjälpte till att vädra ur, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.
Räddningstjänsten är klara på insatsen och har vänt tillbaka till stationen.
Texten uppdateras.