Matlagning orsakade larm i Storebro:

Foto: Ossian Mathiasson

Matlagning orsakade larm i Storebro: "Ingen brand"

BLÅLJUS 07 februari 2026 10.23

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun fick larm om brand i byggnad i Storebro. Det visade sig vara lugnt och röra sig om matlagning som orsakade rökutveckling. 

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 10.00 på lördagen.

Enligt de initiala uppgifterna rör det sig om brand i villa på Skolgatan i Storebro.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 11-tiden att det var matlagning som orsakade utryckningen. 

– Det var ingen brand utan det var rökutveckling i samband med matlagning. Räddningstjänsten hjälpte till att vädra ur, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Räddningstjänsten är klara på insatsen och har vänt tillbaka till stationen. 

Texten uppdateras.

