KRAFTIG RÖKUTECKLING VID INDUSTRIBRAND I STOREBRO

Det pågår just nu en stor räddningsinsats i Storebro med tanke på brand i en industribyggnad. Foto: Privat

En stor räddningsinsats pågår just nu från räddningstjänstens sida i Storebro. Det brinner i en industribyggnad i Storebro och kraftig svart rök syns över orten. Boende i Storebro uppmanas att hålla fönster och dörrar stängda.

Vid 07.30-tiden på söndagen inkom ett larm om brand i byggnad i Storebro.

Räddningstjänst, polis och ambulans larmades till platsen. Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades kraftig rökutveckling från industrins tak samt lågor inne i lokalen. Det påbörjas rökdykning och släckning. Enligt räddningstjänsten är det oklart om någon befinner sig i lokalen och det finns ingen prognos för insatsen.

Polisen skriver på sin hemsida att det är kraftig rökutveckling på platsen. Boende i Storebro uppmanas att hålla fönster och dörrar stängda. Polis stänger av del av Vimmerbyvägen.

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 09.15-tiden att rökdykare är inne i lokalen för att säkerställa att ingen person befinner sig där och att det inte finns någon form av gasbehållare eller svetsbehållare.

– Vi kör med rökdykare och har inte hittat någon person inne i lokalen. Det vi försöker göra är att se var det brinner i konstruktionen och för att begränsa det så det inte tar sig till den andra delen av byggnaden. Det brinner i en tillbyggnd till huvudbyggnaden och vill inte att det ska brinna i huvudbyggnaden, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Ingen person har kommit till skada. Branden leder till kraftig rök, men inget VMA (viktigt meddelande till allmänheten) har utfärdats.

– Vi har inte gått ut med något VMA, men det man kan säga är att man inte ska vara precis jämte, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Texten uppdateras.