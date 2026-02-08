KRAFTIGA BRANDEN I STOREBRO SLÄCKT – SÅ GÅR ARBETET VIDARE

Det pågår just nu en stor räddningsinsats i Storebro med tanke på brand i en industribyggnad. Foto: Privat

Räddningstjänstpersonal från flera olika kommuner bekämpar den kraftiga branden i en industribyggnad i Storebro. Lokalerna används som båtlager och branden är svårsläckt. Det kommer kraftig rök från taket och boende i Storebro uppmanas att hålla fönster och dörrar stängda.

Vid 07.30-tiden på söndagen inkom ett larm om brand i byggnad i Storebro.

Räddningstjänst, polis och ambulans larmades till platsen. Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades kraftig rökutveckling från industrins tak samt lågor inne i lokalen. Det påbörjas rökdykning och släckning. Enligt räddningstjänsten är det oklart om någon befinner sig i lokalen och det finns ingen prognos för insatsen.

Polisen skriver på sin hemsida att det är kraftig rökutveckling på platsen. Boende i Storebro uppmanas att hålla fönster och dörrar stängda. Polis stänger av del av Vimmerbyvägen.

Uppdatering 09.15:

Räddningstjänstens ledningsoperatör berättar vid 09.15-tiden att rökdykare är inne i lokalen för att säkerställa att ingen person befinner sig där och att det inte finns någon form av gasbehållare eller svetsbehållare.

– Vi kör med rökdykare och har inte hittat någon person inne i lokalen. Det vi försöker göra är att se var det brinner i konstruktionen och för att begränsa det så det inte tar sig till den andra delen av byggnaden. Det brinner i en tillbyggnd till huvudbyggnaden och vill inte att det ska brinna i huvudbyggnaden, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Ingen person har kommit till skada. Branden leder till kraftig rök, men inget VMA (viktigt meddelande till allmänheten) har utfärdats.

– Vi har inte gått ut med något VMA, men det man kan säga är att man inte ska vara precis jämte, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Uppdatering 10.00:

Polisen är på plats och biträder räddningstjänsten.

– Vi har bland annat stängt av en del av Vimmerbyvägen. Vi kommer ta vid när de är klara på platsen. Vi har i nuläget ingen brandorsak så det kommer behöva utredas framöver och det är lite för tidigt än sä länge, säger Evelina Olsson, pressinformatör vid polisens ledningscentral i Malmö.

Räddningstjänsten har i samråd med Eon brutit strömmen till byggnaden och polisen uppger att det påverkar ungefär 500 andra kunder i området som inte har ström.

Uppdatering 10.10:

Joakim Jansson, befäl på plats, berättar att räddningstjänsten har svårt att komma åt branden.

– Branden är under en takkonstruktion som är svår att komma till med plåt och tegel. Vår inriktning är att vi ska sätta dimspik för att komma in genom taket och vi har skärsläckare från Västervik på väg. Skärsläckare innebär att man skär sig igenom plåt eller tegel och skickar in vatten bakom väggen eller taket. Vi har också beställt kranbil för att vi ska försöka slita bort plåten så vi kommer åt branden och kan göra släckinsatsen, säger Joakim Jansson.

Parallellt har man börjat med att tömma vissa lokaler för att kunna rädda saker som finns och som inte är så påverkade mer än av rök än så länge.

– Det är båtformar som förvaras i de här lokalerna. Om det nu skulle gå vidare och börja brinna i de närliggande lokalerna så kommer de brinna upp helt. På det här sättet kan vi säkra dem, säger Joakim Jansson.

Branden är alltjämt begränsad till den byggnad där det började brinna vid 7.30-tiden på söndagen.

– Man kan säga att det finns tre olika byggnader på adressen. Ett stort skepp, som är som en stor lagerlokal, sitter ihop med en lokal till som det är helt öppet in till och sedan finns det ytterligare en tegelbyggnad. Lokalen mellan tegelbyggnaden och stora skeppet brinner, säger Joakim Jansson.

Brinner det för fullt under taket?

– Ja, det gör det.

Vad tänker ni kring de andra byggnaderna?

– För oss handlar det om att komma åt och få stopp på brandhärden, de varma brandgatorna och begränsa branden till att inte sprida sig till de intilliggande byggnaderna.

Uppdatering 11.00:

EoN skriver på sin hemsida att samtliga 461 berörda kunder i Storebro har fått tillbaka strömmen till följd av branden. Avbrottet varade mellan 08.46 och 11.00.

”På grund av brand behöver vi ha strömlöst. Vi kommer koppla om i nätet så att så många som möjligt får tillbaka spänningen under förmiddagen", skrev EoN i samband med strömavbrottet.

Uppdatering 11.50.

Joakim Jansson berättar om framsteg i släckningsarbetet.

– Det går jättebra. Skärsläckare var en taktisk åtgärd för att vi skulle kunna kyla brandgaserna och få ner temperaturer för att sedan såga upp ett hål med motorsåg i takkonstruktionen för att komma in på vinden med rökdykare som kunde klättra in genom hålet och ta sig framåt mot branden. Två rökdykare har släckt ner det vi kommer åt på det sättet. Det vi kommer göra nu är att vi på andra sidan av byggnaden kommer slita bort tre plåtar för att komma åt glödbränderna och det som är i konstruktionen.

Brinner det något nere i själva byggnaden nu?

– Nej, det är släckt.

Vad kan du berätta om skadorna på det som finns i lokalen?

– Det är både röksmitta och vattenskador på det som har fått vatten på sig. Även om vi har fått ut en hel del grejer så är det en hel del rökskadat och vattenskadat.

Hur är det med spridningsrisken?

– Jag bedömer att det är ingen spridningsrisk nu. Vi har kontroll på det.

Räddningstjänsten kommer i detta nu börja släppa hem brandmän och de räknar med att ha kvar personal hela dagen.

– Vi kommer börja avveckla resurser nu och ha ett gäng som kommer vara kvar under hela dagen. I kväll får vi se hur läget är då. Eftersom det har varit en stor brand måste vi säkerställa att det inte är några glödhärdar någonstans som vi inte har hittat.

Uppdatering 13.50:

Räddningstjänsten har lyft bort plåttaket, släckt branden, jobbar med glödbränderna och har kontroll på branden.

– Det går superbra. Det är inga problem alls. I princip det mesta är släckt, det kanske är några små glödbränder i konstruktionen som vi ska jaga närmaste timmen. Det är ingen risk för spridning och plåttaket är borta. Om ett par timmar övergår vi till efterbevakning och då kommer efterbevakningen ske under hela kvällen och natten och fram till i morgon förmiddag. Då kommer man ta ett nytt beslut om man behöver bevaka på något ytterligare sätt efter natten, säger Joakim Jansson.

Joakim Jansson är glad för att branden inte spred sig till intilligggande byggnader.

– Det var jäkligt skönt. Det var fokus och mål att kunna hålla branden där den brann på vinden och det lyckades vi med.

Hur omfattande är skadorna i byggnaden?

– Den här byggnaden har en rejäl skada då hela vinden och takkonstruktionen är sönderbrunnen. Det är näst intill en totalskada just på det här komplexet, åtminstone vinden. Det är vattenskador ner i lokalerna så jag vågar inte säga hur den ska hanteras. De två huskropparna är mest röksmittade då det har varit rökutveckling i alla lokalbyggnader.

Vad har orsakat branden?

– Nej, det vet vi inte. Vi tror oss ha hittat var den har startat, men jag vet inte var det finns för grejer som kan ha orsakat det. Så fort det har svalnat av ska polisen kunna göra sin utredning och titta på vad brandorsaken kan vara, men jag vågar inte spekulera i vad det kan vara.

Du säger att ni tror att ni har hittat var branden har startat?

– Vi tror i vilken delen av lokalen det har startat på markplan och sedan spridit sig upp till den här vinden

Texten uppdateras.