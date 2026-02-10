JUST NU: TVÅ BILAR I KRAFTIG KOLLISION I VIMMERBY

Räddningstjänsten i Vimmerby kommun har fått larm om en olycka med flera inblandade fordon i Vimmerby.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 16.25 på tisdagen.

Enligt de initiala uppgifterna rör det sig om en olycka med flera fordon i korsningen Tomtegatan-Astrid Lindgrens gata i Vimmerby.

Polisen skriver på sin hemsida att två personbilar har kolliderat i korsningen och att polis, räddningstjänst och ambulans larmats till olycksplatsen. Personerna som färdades i bilarna är kvar på plats och kontrolleras av ambulanspersonal. Kollisionen ger trafikpåverkan då en väg är blockerad.

Magnus Svahn vid räddningstjänsten i Vimmerby berättar att två bilar har kolliderat ganska kraftigt i kollisionen.

– Två vuxna och två barn färdades i de två bilarna. Samtliga var ute ur bilarna när vi kom fram och ambulanspersonalen tittat till personerna på plats och ingen bedöms skadad, säger Magnus Svahn.

De två bilarna kommer behöva bärgas från platsen.

– Jag bedömer båda bilarna som skrot. Vi inväntar polis som är på väg hit, säger Magnus Svahn.

Texten uppdateras.