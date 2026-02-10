Kvinna misstänks för brott efter kraftiga kollisionen

Två personbilar var inblandade i en trafikolycka i Vimmerby på tisdagseftermiddagen. Bilarna krockade i korsningen Tomtegatan–Astrid Lindgrens gata och de fyra inblandade personerna är oskadda.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 16.25 på tisdagen.

Enligt de initiala uppgifterna rör det sig om en olycka med flera fordon i korsningen Tomtegatan-Astrid Lindgrens gata i Vimmerby.

Polisen skriver på sin hemsida att två personbilar har kolliderat i korsningen och att polis, räddningstjänst och ambulans larmats till olycksplatsen. Personerna som färdades i bilarna är kvar på plats och kontrolleras av ambulanspersonal. Kollisionen ger trafikpåverkan då en väg är blockerad.

Magnus Svahn vid räddningstjänsten i Vimmerby berättar att två bilar har kolliderat ganska kraftigt i kollisionen.

– Två vuxna och två barn färdades i de två bilarna. Samtliga var ute ur bilarna när vi kom fram och ambulanspersonalen tittat till personerna på plats. Ingen bedöms skadad och ingen kommer åka med ambulansen, säger Magnus Svahn.

De två bilarna kommer behöva bärgas från platsen.

– Jag bedömer båda bilarna som skrot. Vi inväntar polis som är på väg hit, säger Magnus Svahn.

Magnus Svahn berättar vid 17.30-tiden att räddningstjänsten är kvar på platsen och gör ingenting i väntan på att bärgare ska anlända till platsen för att transportera bort bilarna.

– Hjulen är helt paj på båda bilarna som just nu står trafikfarligt till på Astrid Lindgrens gata. Det är helt stopp mellan Dvärgstigen och Tomtegatan på gatan.

När kommer bärgaren?

– Jag fick för tio minuter sedan besked från polisen om att bärgare är beställda, men jag vet ingen prognos.

Uppdatering 19.20:

Räddningstjänsten var färdiga och lämnade olycksplatsen strax efter klockan 18 på tisdagskvällen.

– Bärgaren från Vimmerby tog med sig den ena bilen och flyttade bort den andra bilen som ska bärgas av en bärgare från Västervik. Det tog lite tid. Bilarna stod trafikfarligt till mitt i korsningen och det gick inte att ta sig förbi. Vi kunde lämna platsen vid 18-tiden, säger Svahn.

En av förarna, en kvinna i 25-årsåldern, misstänks ha varit vållande till olyckan. Hon får en bot för att ej ha lämnat betryggande avstånd i sidled vid mötande trafik.

