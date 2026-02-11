EN PERSON TILL SJUKHUS EFTER SINGELOLYCKA PÅ E22

Annons:
Vid 00.45 larmades räddningstjänsten till olyckan. Genrebild.
Foto: MostPhotos
Vid 00.45 larmades räddningstjänsten till en singelolycka på E22 söder om Gladhammar i Västerviks kommun.
Det handlade om en singelolycka där en personbil kört ned i diket. Bilisten var ensam i bilen och fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Artikeln uppdaterades 01.30.
