EN PERSON TILL SJUKHUS EFTER SINGELOLYCKA PÅ E22

Vid 00.45 larmades räddningstjänsten till en singelolycka på E22 söder om Gladhammar i Västerviks kommun.

Det handlade om en singelolycka där en personbil kört ned i diket. Bilisten var ensam i bilen och fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Artikeln uppdaterades 01.30.