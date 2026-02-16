16 februari 2026
SMÅLAND: MAN AVLIDEN EFTER KROCK MED LASTBIL

En person i 50-årsåldern avled efter en krock utanför Värnamo ikväll. Genrebild. Foto: Ossian Mathiasson

BLÅLJUS 16 februari 2026 23.15

Vid 18-tiden idag inträffade en svår kollision mellan en lastbil och en personbil på en mindre väg utanför Värnamo. Föraren av personbilen avled. 

Händelsen inträffade på väg 846 cirka en mil norr om Värnamo. I personbilen färdades en man i 50-årsåldern som avled efter krocken med lastbilen. Anhöriga har underrättats. 

”Vad som kan ha föranlett olyckan är i nuläget fortsatt okänt. Polisen kommer att utreda olyckan. I nuläget är ingen misstänkt för brott. Både personbilen och lastbilen bärgas och tas i beslag för vidare undersökning”, skriver polisen om händelsen. 

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

