SMÅLAND: MAN AVLIDEN EFTER KROCK MED LASTBIL

Händelsen inträffade på väg 846 cirka en mil norr om Värnamo. I personbilen färdades en man i 50-årsåldern som avled efter krocken med lastbilen. Anhöriga har underrättats.
”Vad som kan ha föranlett olyckan är i nuläget fortsatt okänt. Polisen kommer att utreda olyckan. I nuläget är ingen misstänkt för brott. Både personbilen och lastbilen bärgas och tas i beslag för vidare undersökning”, skriver polisen om händelsen.