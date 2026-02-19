HELT STOPP EFTER OLYCKA PÅ RIKSVÄGEN – EN TILL SJUKHUS

Vid 15.35-tiden på torsdagen ska två personbilar kolliderat på riksväg 40 i Vimmerby. En person är förd till sjukhus och en undersöks av ambulanspersonalen i detta nu.

Enligt larmet ska det röra sig om en kollision mellan två personbilar på riksväg 40 i höjd med Frödinge mellan Vimmerby och Västervik.

Polisen skriver på sin hemsida att man är på väg till riksväg 40 i höjd med Rössle där kollisionen ska ha inträffat.

"Enligt initiala uppgifter är en av bilarna i diket och en på vägen", skriver polisen.

Vid 16.15-tiden berättar Ola Ståhlgren, räddningsledare i beredskap, att det varit helt stopp i trafiken.

– Vi börjar släppa på lite mot Vimmerby nu igen, men det har varit helt stopp och börjat bli en del köer. Det är två personbilar som har kolliderat i korsningen i höjd med avfarten till Frödinge där. En bil kom från Västervik och skulle svänga över. Då blev det någon miss där och en frontsmäll, säger han.

En person är förd till sjukhus med ambulans och en person undersöks i detta nu av ambulanspersonal på plats.

– Skadeläget uttalar jag mig inte om.

Artikeln kommer uppdateras.