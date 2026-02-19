TVÅ TILL SJUKHUS EFTER OLYCKA PÅ RIKSVÄG 40

Vid 15.35-tiden på torsdagen ska två personbilar kolliderat på riksväg 40 i Vimmerby. Två personer är förda till sjukhus och under en stund var det helt stopp i trafiken.

Enligt larmet ska det röra sig om en kollision mellan två personbilar på riksväg 40 i höjd med Frödinge mellan Vimmerby och Västervik.

Polisen skriver på sin hemsida att man är på väg till riksväg 40 i höjd med Rössle där kollisionen ska ha inträffat.

"Enligt initiala uppgifter är en av bilarna i diket och en på vägen", skriver polisen.

Vid 16.15-tiden berättar Ola Ståhlgren, räddningsledare i beredskap, att det varit helt stopp i trafiken.

– Vi börjar släppa på lite mot Vimmerby nu igen, men det har varit helt stopp och börjat bli en del köer. Det är två personbilar som har kolliderat i korsningen i höjd med avfarten till Frödinge där. En bil kom från Västervik och skulle svänga över. Då blev det någon miss där och en frontsmäll, säger han.

En person är förd till sjukhus med ambulans och en person undersöks i detta nu av ambulanspersonal på plats.

– Skadeläget uttalar jag mig inte om.

Uppdatering, 16.40:

Båda personerna fick följa med ambulansen till sjukhus. Deras skadeläge är okänt.

– Vi har avvecklat för vår del. Polisen är kvar och inväntar bärgare. Vi har tagit undan bilen från väg 40, men de behöver bärgas. Nu flyter trafiken på som vanligt, säger Ola Ståhlgren.

Polisen kan inte i säga i det här läget om det finns någon misstanke.

– Vi håller på och tittar på det nu och tar reda på vad som ligger bakom olyckan, säger Jakob Palmgren, presstalesperson vid polisens ledningscentral i Malmö.

Artikeln har uppdaterats.