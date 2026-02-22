JUST NU: SEX DRABBADE I OLYCKA MED FLERA FORDON

Vid 15.30-tiden på söndagen larmades räddningstjänsten till en olycka på riksväg 23/34 strax söder om Hultsfred, där flera bilar ska vara inblandade.

Enligt larmet rör det sig om en trafikolycka på mötesfri väg strax söder om Hultsfred. Det ska vara flera fordon inblandade i olyckan som uppges ha hänt på riksväg 23/34, södergående körfält mellan Älgshult och Ödhult.

Uppdatering klockan 15.55:

Det ska vara tre bilar inblandade i olyckan som orsakats av att ett fordon tappat ett däck.

– De bakomvarande bilarna körde in i den främre bilen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Det uppges vara sex personer inblandade totalt, så här långt finns det inga uppgifter om någon är skadad och behöver föras till sjukhus.

Vägen är avspärrad, det är lite sanering att göra för räddningstjänsten och medan ambulansen undersöker de drabbade.

Hur är prognosen för när trafiken kan släppas på igen?

– Det talas om 30 minuter, eller så snart som möjligt.

Uppdatering klockan 16.15:

Man är i färd med att leda om trafiken via vägskälet till Ödhult.

Är det någon person som har behövt följa med till sjukhus?

– Ja, en ambulans har lastat, uppger operatören.

Artikeln kommer att uppdateras.