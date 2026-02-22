TVÅ BARN OCH FYRA VUXNA I OLYCKAN – GRAVID TILL SJUKHUS

På söndagskvällen bärgades en av de inblandade bilarna från olycksplatsen. Foto: Lotta Madestam

Vid 15.30-tiden på söndagen larmades räddningstjänsten till en olycka på riksväg 23/34 strax söder om Hultsfred, där flera bilar ska vara inblandade. En person är förd till sjukhus och en man i 40-årsåldern misstänkt för att inte ha hållit tillräckligt avstånd till framförvarande fordon, enligt polisen.

Enligt larmet rör det sig om en trafikolycka på mötesfri väg strax söder om Hultsfred. Det ska vara flera fordon inblandade i olyckan som uppges ha hänt på riksväg 23/34, södergående körfält mellan Älgshult och Ödhult.

Uppdatering klockan 15.55:

Det ska vara tre bilar inblandade i olyckan som orsakats av att ett fordon tappat ett däck.

– De bakomvarande bilarna körde in i den främre bilen, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.

Det uppges vara sex personer inblandade totalt, så här långt finns det inga uppgifter om någon är skadad och behöver föras till sjukhus.

Vägen är avspärrad, det är lite sanering att göra för räddningstjänsten och medan ambulansen undersöker de drabbade.

Hur är prognosen för när trafiken kan släppas på igen?

– Det talas om 30 minuter, eller så snart som möjligt.

Uppdatering klockan 16.15:

Man är i färd med att leda om trafiken via vägskälet till Ödhult.

Är det någon person som har behövt följa med till sjukhus?

– Ja, en ambulans har lastat, uppger operatören.

Vid 16.45 kan insatsledaren Michael Hesselgård meddela att man avslutat och återgått till stationen. Han kan också ge en tydligare bild av vad som hände:

– Olyckan orsakades av att ett däck på en släpkärra lossnade och rullade i väg nedför backen i Ödhult. Bilen bakom bromsade, men bilen bakom den hann inte bromsa utan körde in i den framförvarande bilen. Det kom en lastbil i motsatt körriktning, men det är oklart om den körde på däcket eller inte.

I bilarna färdades sammanlagt två barn och fyra vuxna.

Vad du något om skadeläget?

– I den ena bilen färdades två kvinnor, som båda är gravida. Den ena fick följa med till sjukhus för kontroll, mest för säkerhets skull är den bilden vi har, säger Hesselgård.

Vid 17-tiden uppger polisen att den som misstänks vara vållande är en man i 40-årsåldern.

"Han är misstänkt för att inte hållit tillräckligt avstånd till framförvarande fordon", står det på hemsidan.